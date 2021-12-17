الرئيس الروسى: لقاح «سبوتنيك V» فعال ضد متحور «أوميكرون»

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن لقاح "سبوتنيك V" يتمتع بفعالية في مكافحة سلالة "أوميكرون" من فيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أنه في المستقبل القريب سيقدم المختصون الروس نتيجة نهائية حول هذا الأمر.

وقال بوتين - خلال مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال اليوم الجمعة - "إن لقاح (سبوتنيك V) يعمل بشكل جيد، وربما يكون أكثر فاعلية من اللقاحات الأخرى في مكافحة أوميكرون".

وأضاف "سيقدم الخبراء الروس خلال الأيام القليلة القادمة تقييمًا حول ذلك"، موضحًا أن بلاده يمكنها مشاركة الآخرين باللقاحات الموجودة لديها بالفعل من خلال لقاح التطعيم المعزز، بما في ذلك البلدان الأوروبية، إذا كانت لديهم بالطبع مثل هذه الضرورة والرغبة.

ولفت الرئيس الروسي، إلى أن بلاده مستعدة لإطلاع الدول الأخرى على نتائج الدراسة المتوفرة لديها حول متحور "أوميكرون"، مؤكدًا استعداد موسكو أيضًا لتقديم لقاح "سبوتنيك لايت" للدول الأخرى بهدف استخدامه من أجل التطعيم المعزز.

وكان صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أعلن مؤخرًا أن دراسات مركز "جاماليا" العلمي تثبت أن لقاح "سبوتنيك V" يوفر تأثيرًا تعديليًا ثابتًا من الأجسام المضادة لسلالة "أوميكرون"، ويحمي من الحالات الشديدة للمرض ومن دخول المستشفى.

وفي سياق متصل، سجلت السلطات الصحية الروسية 27 ألفًا و743 إصابة جديدة بالفيروس التاجي "كوفيد ــ 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أقل عدد من الإصابات منذ 8 أكتوبر الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد منذ بداية الجائحة إلى 10 ملايين و159 ألفًا و389 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا"، اليوم الجمعة - أن الإصابات الجديدة سُجلت في كافة مناطق روسيا البالغة 85 منطقة.

وأشار البيان إلى تسجيل 1080 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 295 ألفًا و104 أشخاص.

وأضاف البيان، أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات بـ2755 إصابة من الإصابات الجديدة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـ1984 إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1452 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ولفت بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" إلى أن 37 ألفًا و155 شخصًا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى 8 ملايين 914 ألفًا و225 شخصًا.