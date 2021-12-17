«الطيران» اللجنة العليا للتفتيش تفتش على مطارات جنوب الصعيد الأسبوع المقبل

كشف اللواء طيار أركان حرب منتصر مناع ميهوب، نائب وزير الطيران المدني، عن قيام اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئية بالمطارات التابعة لوزارة الطيران المدني، بجولات تفقدية وتفتيشية على مطارات الأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط، لمتابعة الإجراءات والتدابير الأمنية والاحترازية المتبعة بتلك المطارات، في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، ووفقا لتوجيهات الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، بالمتابعة المستمرة لحركة التشغيل بالمطارات المصرية في ظل ما تشهده من تدفق في الحركة الجوية خلال الفترة الحالية.

وقال مناع في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي والمشكلة من وزارات الدفاع والداخلية والطيران المدني والسياحة والجهات الرقابية والسيادية، ستقوم بمتابعة الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج أسوار المطارات، وكذلك تطبيق الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية وخاصة عمليات التعقيم التي تتم بشكل مستمر داخل صالات السفر والوصول بالمطارات، للتأكد من اتباع أعلى المعايير الدولية الموصى بها من قبل منظمات الصحة والطيران الدولية.

وأضاف أن منظومة الطيران المدني المصري تشهد خلال الفترة الراهنة، توسعات وتطويرات بشبكة المطارات والمنشآت التابعة لها، في ظل حرص المسئولين بالوزارة على الدخول بقوة في سوق النقل الجوي العالمي، ومضاهاة شركات الطيران العالمية، من خلال حسن استخدام الموارد البشرية والفنية والتكنولوجية، واستغلالا لحالة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن، فضلا عن زيادة السمعة الطيبة لمنظومة الطيران المدني المصري، بما يعود بالنفع على الموارد المالية والاقتصادية للمنظومة خلال الفترة المستقبلية.

وتابع نائب وزير الطيران المدني، أن وزارة الطيران المدني تعكف حاليا على فتح أسواق جوية دولية جديدة، في ظل بدء عودة حركة الطيران العالمية، رغم الظروف الصحية الطارئة التي تشهدها دول العالم، وذلك عبر إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية مع كبريات شركات الطيران العالمية والعربية والإفريقية، وفتح نقاط جوية جديدة بكافة القارات، والسماح لشركات الطيران الخاصة المصرية لتسيير رحلات جوية دولية جديدة إلى عدد من الدول، بالإضافة إلى العمل طوال الوقت لزيادة تنشيط الحركة الدولي السياحية الوافدة إلى المدن والمننتجعات المصرية خلال الفترة المقبلة.