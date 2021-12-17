نجم «سكس أند ذي سيتي» كريس نوث ينفي اتهامات بالتحرش موجهة ضده

نفى الممثل الأمريكي كريس نوث (67 عاماً) المعروف بأدائه دور "مستر بيج" في مسلسل "سكس اند ذي سيتي" ، اتهامات بالتحرش الجنسي وجّهتها ضدّه امرأتان تواصلتا مع مجلة "ذي هوليوود ريبورتر".

وقال نوث الذي استعاد دور "مستر بيغ" في "أند جاست لايك ذات"، أحدث مواسم "سكس أند ذي سيتي"، لوكالة فرانس برس إن العلاقات التي جمعته بالمرأتين في عامي 2004 و2015 كانت بالتراضي.

وقال في تصريح مكتوب "إنّ الاتهامات التي وُجّهت ضدي من شخصين التقيت بهما قبل سنوات، وحتى عقود، خاطئة بشكل قاطع"، مضيفاً "هذه القصص يمكن أن تكون حصلت قبل 30 سنة أو 30 يوماً"، مؤكدا أنه يحترم رغبة النساء في حال تمنّعن عن إقامة علاقة معه "وهذه حدود لم أتجاوزها".

ونشرت "ذي هوليوود ريبورتر" الادعاءات الخميس، بعد أن تواصلت معها الامرأتان اللتان لم تكشفا هويتهما، بفارق أشهر.

وادّعت إحدى السيدتين أنّ نوث اغتصبها في منزله في وست هوليوود العام 2004، بعد أن زارته لتعيد له كتاباً أعاره لها عندما تقابلا في مسبح المبنى.

وقالت إنّها كانت تبلغ 22 عاماً حينها، وذهبت بعد الحادثة إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابة تعرضت لها.

أما السيدة الأخرى، فقالت إنّها كانت في موعد غرامي مع نوث في نيويورك العام 2015 عندما دعاها بعد ذلك إلى منزله حيث تقول إنه اعتدى عليها.

وظهر نوث أخيراً في الحلقة الأولى من "أند جاست لايك ذات" وفيها تموت الشخصية التي يؤديها بعد نوبة قلبية إثر ممارسته الرياضة على دراجة منزلية مصنعة من مجموعة "بيلوتون".

وأوضحت السيدتان لـ"ذي هوليوود ريبورتر" أنّ الإعلان الترويجي للمسلسل عبر قناة HBO "أيقظ ذكريات موجعة".

وقال نوث "من الصعب عدم التشكيك في توقيت نشر هذه القصص"، مضيفاً "لا أعرف تحديداً سبب ظهورها الآن، لكن ما أعرفه هو أنني لم أعتد على هاتين السيدتين".

وقال متحدث باسم شرطة لوس انجلوس لوكالة فرانس برس "نبحث في طبيعة التقرير".