الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

منسوبة لشركات عالمية.. ضبط «مزور» علب أدوية ومستحضرات تجميل بالغربية

ضبط مزور
ضبط مزور

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من ضبط متهم يعمل صاحب مطبعة يمارس نشاط إجرامي في مجال تزوير وتصنيع علب أدوية ومستحضرات تجميل لماركات عالمية ومحلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية،  واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى تزوير واصطناع علب الأدوية ومستحضرات التجميل المنسوبة للعديد من الشركات العالمية والمحلية وترويجها على راغبى التعامل فيها ممن يقومون بتصنيع المنتجات المغشوشة المنسوبة لتلك الشركات أو راغبى تزوير تاريخ الصلاحية "على علب الأدوية" لترويج البضائع منتهية الصلاحية .. مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وضبطه وبتفتيش المطبعة المشار إليها تم ضبط (مجموعة كبيرة من العبوات المقلدة للأدوية- مجموعة كبيرة من الورق المقوى المعد لتقليد عبوات الأدوية- مجموعة كبيرة من المطبوعات على شكل ملصقات لوضعها على عبوات الأدوية).

 

 

 

معلومات تحريات صاحب مطبعة بدون ترخيص الغربية تزوير

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