التحقيق بمصرع 6 وإصابة 44 آخرين في تصادم أتوبيسين بطريق أبو سمبل

تباشر النيابة العامة بأسوان، اليوم الجمعة، تحقيقات موسعة حول حادث سير بين اتوبيسين في طريق أبو سمبل ما تسبب في وفاة 6 ركاب وإصابة 44 آخرين.

وقررت النيابة العامة تسليم جثامين المتوفين لذويهم عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث والمتسبب فيه، كما استعلمت النيابة العامة عن حالة المصابين تمهيدا للانتقال والاستماع لأقوالهم حول الحادث.

- تفاصيل الحادث

و كان مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين اتوبيسين بطريق أبو سمبل السياحي، وتحديدًا عند الكيلو 110، حيث أنه كان احداهما متوجهًا ناحية مدينة أبو سمبل، والأخر في الاتجاه المضاد له ناحية أسوان ووقع التصادم بينهما ما أسفر عن 6 وفيات و44 مصابا وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والوفيات للمشرحة.

وتوجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث بطريق أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، لمعاينته ورفع آثاره من الطريق العام.