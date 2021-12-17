الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 100 حالة إشغال طريق بمدينة ببنى سويف

الحملة
الحملة

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة صور التعديات على الطريق العام والأرصفة بهدف استعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمدن وتيسير الحركة المرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي هذا السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع إشغالات الطريق العام بعدد من شوارع المدينة؛ لفرض الانضباط وتيسير الحركة المرورية، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

أسفرت الحملة عن رفع وإزالة أكثر من 100 حالة إشغال للطريق العام وتعدي على الأرصفة، وقد تنوعت بين إشغالات المقاهي والكافيهات وبروز المحال المخالفة والأسواق العشوائية، فيما تم التحفظ على كراسي وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها؛ لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

كما تم مراجعة التزام أصحاب المنشآت التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية وقرارات رئاسة مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا، حيث تم التحفظ على 13 شيشة لعدم الالتزام بقرار حظر تقديم الشيشة؛ وذلك تفعيلاً للضوابط والقوانين.

ومن ناحية أخرى تابع رئيس المدينة منظومة النظافة والتجميل ورفع الأتربة بشارع عبد السلام عارف ومساكن المعهد الديني وحي مقبل وكورنيش النيل وشارع حافظ وشارع الناصر وصالح أيوب وجسر إسلام وطرق سليمان متولى وطريق السادات، ومدخل الجزيرة المرتفعة، فضلا عن صيانة أعطال مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بدائرة المركز.

وفى سياق آخر، أعلنت محافظة بني سويف أنه اعتباراً من اليوم الجمعة سيتم إجراء تعديلات مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي الحر طريق الجيش  وذلك لاستكمال أعمال المرحلة الثانية من أعمال التطوير وإنشاء حارة خدمة خاصة بسيارات النقل الثقيل منفصلة عن حارات الطريق.

بني سويف حملة شرطة المرافق الدكتور محمد هاني غنيم إشغالات الطريق

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