الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل: 124 وفاة جديدة بكورونا

كورونا فى البرازيل
كورونا فى البرازيل

أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 124 وفاة و3720 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

 

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى 22 مليونا و204941 وإجمالي الوفيات إلى 617395.

 

وتبقى الإحصاءات غير كاملة لعدم تقديم ست من الإدارات الاتحادية السبع والعشرين إحصاءات محدثة بسبب واقعة تسلل إلكتروني يوم الجمعة.

 

وتملك البرازيل ثاني أعلى عدد من الوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث مات أكثر من 615000 شخص بسبب الفيروس.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا فيروس كورونا بفيروس كورونا كورونا المستجد البرازيل فيروس كورونا المستج المستجد بفيروس كورونا المستجد

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

«هرمونات جنسية».. سر ارتفاع وفيات كورونا بين الرجال

ارتفاع المصابين بحادث تصادم أتوبيسات بأسوان لـ48 شخصا و5 وفيات

البرازيل: 124 وفاة جديدة بكورونا

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

«فيسبوك» تفضح شركات تجسس استهدفت 50 ألف مستخدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الولع الشامى بمصر

د. أحمد عادل القُضَّابى

روايات تاريخية «مضروبة»

حسين دعسة

نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوى والريادة النسوية الوطنية

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل مستوطن وإصابة 2 فى هجوم خارج بؤرة استيطانية بالضفة الغربية

مؤتمر أردني فلسطيني حول إعادة بناء السردية الفلسطينية

فلسطين: إسرائيل ترد على دعوات السلام بتعميق الاستيطان والاستيلاء على الأرض