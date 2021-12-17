البرازيل: 124 وفاة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 124 وفاة و3720 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى 22 مليونا و204941 وإجمالي الوفيات إلى 617395.

وتبقى الإحصاءات غير كاملة لعدم تقديم ست من الإدارات الاتحادية السبع والعشرين إحصاءات محدثة بسبب واقعة تسلل إلكتروني يوم الجمعة.

وتملك البرازيل ثاني أعلى عدد من الوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث مات أكثر من 615000 شخص بسبب الفيروس.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.