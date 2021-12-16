الخميس 16 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كييف : الانضمام إلى "الناتو" خيار استراتيجي للشعب الأوكراني

الناتو
الناتو

أكد المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو، أن ‏الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي خيار استراتيجي للشعب الأوكراني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية،  في تصريحات لقناة “العربية” ، مساء اليوم الخميس، إن بلاده وحلف الأطلسي هي من تحدد كيف تتطور علاقاتها وليس روسيا.

وأضاف أن دستور أوكرانيا يكرس خيار الانضمام للحلف الأطلسي ، مشددا على أن امتلاك أسلحة دفاعية حق شرعي، لافتا في الوقت ذاته إلى أن بلاده تناقش مع شركائها الدوليين تعزيز القدرات الأوكرانية وتجهيزاتها العسكرية .

وكشف المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية عن وجود 100 ألف جندي روسي منتشرين عند الحدود، مبينًا في الوقت ذاته أن الفارق كبير بين قدرات الجيش الأوكراني عام 2014 وقدراته اليوم.

ويذكر أن أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين مهتم بالتحدث مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على تصريحات الرئيس الأوكراني بشأن المفاوضات مع نظيره الروسي، "أي حوار من هذا النوع يجب أن يكون مفهومًا ويتعين إعداده بشكل جيد، ويجب أن يسترشد ويركز على تحقيق نتيجة محددة".

وأعرب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي - في وقت سابق اليوم- عن استعداده لأي شكل من أشكال المفاوضات مع الرئيس فلاديمير بوتين، قائلًا إنه ناقش خلال اجتماعه مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز العقوبات الممكنة على خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي ــ 2".. واصفًا العقوبات ضد الخط بأنها قضية أمنية بالنسبة لبلاده وأداة كذلك للتحدث مع روسيا بجدية.

وأعرب زيلينسكي عن قناعته بأنه يستطيع تنظيم لقاء مع الرئيس الروسي، لتحقيق بعض التقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك أو خطوات أخرى لإنهاء النزاع العسكري في شرق أوكرانيا.

الناتو الاطلسي حلف شمال الأطلسي الخارجية الاوكرانية روسيا أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

«تنمرت على طالب بمدرسة بشبرا».. النيابة تُحيل معلِّمة للمحاكمة

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

الأهلى يفسخ عقد جونيور أجايى بالتراضى

تصل للمؤبد.. عقوبة تزوير شهادات تلقى لقاح كورونا

رسميًا.. نادى قطر يعلن فسخ تعاقده مع يوسف بلايلى

تقرير الطب الشرعي لقتيل منشأة القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الولع الشامى بمصر

د. أحمد عادل القُضَّابى

روايات تاريخية «مضروبة»

حسين دعسة

نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوى والريادة النسوية الوطنية

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

مؤتمر أردني فلسطيني حول إعادة بناء السردية الفلسطينية

فلسطين: إسرائيل ترد على دعوات السلام بتعميق الاستيطان والاستيلاء على الأرض

تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وهدم واقتحام للأقصى