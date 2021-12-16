كييف : الانضمام إلى "الناتو" خيار استراتيجي للشعب الأوكراني

أكد المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو، أن ‏الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي خيار استراتيجي للشعب الأوكراني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية، في تصريحات لقناة “العربية” ، مساء اليوم الخميس، إن بلاده وحلف الأطلسي هي من تحدد كيف تتطور علاقاتها وليس روسيا.

وأضاف أن دستور أوكرانيا يكرس خيار الانضمام للحلف الأطلسي ، مشددا على أن امتلاك أسلحة دفاعية حق شرعي، لافتا في الوقت ذاته إلى أن بلاده تناقش مع شركائها الدوليين تعزيز القدرات الأوكرانية وتجهيزاتها العسكرية .

وكشف المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية عن وجود 100 ألف جندي روسي منتشرين عند الحدود، مبينًا في الوقت ذاته أن الفارق كبير بين قدرات الجيش الأوكراني عام 2014 وقدراته اليوم.

ويذكر أن أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين مهتم بالتحدث مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على تصريحات الرئيس الأوكراني بشأن المفاوضات مع نظيره الروسي، "أي حوار من هذا النوع يجب أن يكون مفهومًا ويتعين إعداده بشكل جيد، ويجب أن يسترشد ويركز على تحقيق نتيجة محددة".

وأعرب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي - في وقت سابق اليوم- عن استعداده لأي شكل من أشكال المفاوضات مع الرئيس فلاديمير بوتين، قائلًا إنه ناقش خلال اجتماعه مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز العقوبات الممكنة على خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي ــ 2".. واصفًا العقوبات ضد الخط بأنها قضية أمنية بالنسبة لبلاده وأداة كذلك للتحدث مع روسيا بجدية.

وأعرب زيلينسكي عن قناعته بأنه يستطيع تنظيم لقاء مع الرئيس الروسي، لتحقيق بعض التقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك أو خطوات أخرى لإنهاء النزاع العسكري في شرق أوكرانيا.