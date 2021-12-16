الجمعة 17 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جهاز 6 أكتوبر يشن حملة لإزالة التعديات والإشغالات

صورة لجهاز مدينة
صورة لجهاز مدينة 6 أكتوبر

شن جهاز مدينة 6 أكتوبر برئاسة المهندس عادل النجار حملات إزالة لمواجهة كافة أنواع المخالفات والإشغالات والتعدي على حرم الطريق ومصادرة التوكتوك بالقطاع الشرقي والقطاع الجنوبي بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التعمير والمرور ومديرية أمن الجيزة.

وأوضح «عادل النجار» أنه تم المرور على القطاع الشرقي بمنطقة غرب سوميد، حيث تم التحفظ على ٣ تكاتك و3 تروسيكلات وعربات فول.

وفيما يخص منطقة القطاع الجنوبي بالمدينة، قال رئيس الجهاز إنه تم ضبط ٩ تكاتك و٣ تروسكلات وعربة مأكولات وتم إيداع المضبوطات بالمخازن.

مدينة 6 أكتوبر يشن حملة للقضاء التوكتوك عادل النجار

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