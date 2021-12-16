جهاز 6 أكتوبر يشن حملة لإزالة التعديات والإشغالات

شن جهاز مدينة 6 أكتوبر برئاسة المهندس عادل النجار حملات إزالة لمواجهة كافة أنواع المخالفات والإشغالات والتعدي على حرم الطريق ومصادرة التوكتوك بالقطاع الشرقي والقطاع الجنوبي بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التعمير والمرور ومديرية أمن الجيزة.

وأوضح «عادل النجار» أنه تم المرور على القطاع الشرقي بمنطقة غرب سوميد، حيث تم التحفظ على ٣ تكاتك و3 تروسيكلات وعربات فول.

وفيما يخص منطقة القطاع الجنوبي بالمدينة، قال رئيس الجهاز إنه تم ضبط ٩ تكاتك و٣ تروسكلات وعربة مأكولات وتم إيداع المضبوطات بالمخازن.