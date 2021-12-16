الأمين العام للأمم المتحدة يزور لبنان 4 أيام

أعلن مكتب الأمم المتحدة بلبنان أن الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو جوتيريش، سيصل بعد ظهر الأحد، إلى لبنان في زيارة رسمية للبلاد تستمر لمدة 4 أيام.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة بلبنان أن الزيارة ستكون ذات طابع تضامني في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، حيث يعيد خلالها الأمين العام التأكيد على دعم الأمم المتحدة وبعثتها السياسية وقوات حفظ السلام والعاملين في مجالات الدعم الإنساني والاغاثي للبنان وشعبه.

ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام بمسؤولين حكوميين، على رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إضافةً إلى عدد من القادة الدينيين وممثّلين عن المجتمع المدني.

كما يقف الأمين العام للأمم المتحدة دقيقة صمت في ميناء بيروت تكريمًا لأرواح ضحايا انفجار الميناء، كما سيقوم جوتيرش بزيارات ميدانية يلتقي خلالها بالمتضررين من الأزمات المتعددة التي تواجهها البلاد.

وفي ختام زيارته، سيتوجه الأمين العام إلى جنوب لبنان لزيارة قوات اليونيفيل وللقيام بجولة على الخط الأزرق.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة بلبنان، أن الأمين العام سيغادر بيروت في 22 ديسمبر الجاري.