الخميس 16 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«الصحة» تكشف الخدمات المقدمة للطلاب بمبادرة «الأنيميا والسمنة والتقزم» (انفوجراف)

مبادرة «الأنيميا
مبادرة «الأنيميا والسمنة والتقزم»

 كشفت وزارة الصحة والسكان، في انفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن الخدمات الطبية التي تقدمها مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم.

وأوضحت أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعلنت الوزارة عن فحص ٧ ملايين و٧٢٥ ألفاً و٢١٦ طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها بداية العام الدراسي الحالي، لافته إلى أن تلك المبادرة تأتى في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ٢٩ ألفاً و٤٤٤ مدرسة حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.


ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى أن الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة بلغت 2400 فريق طبي، يتكون كل فريق من ٣ أفراد (ممرضة، فني معمل، وإداري)، وتم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع الطلاب.

وأكد أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.

الصحة الخدمات الطبية مبادرة رئيس الجمهورية الانيميا السمنة التقزم قياس الوزن الهيموجلوبين سوء التغذية صحة الطلاب

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