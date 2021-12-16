الإمام الأكبر يهنئ البحرين بيومها الوطنى الـ50

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والشعب البحريني الشقيق، بمناسبة يومهم الوطني الـ 50.

وأعرب الإمام الأكبر عن تقديره لجهود الملك حمد بن عيسى آل خليفة في النهوض بمملكة البحرين، والحفاظ على وحدتها واستقرارها، مشيدًا بالعلاقات المصرية البحرينية والأخوة بين الشعبين الشقيقين، وحرص الدولتين على خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، داعيًا الله أن يحفظ البحرين، وأن يكتب لها دوام التقدم والازدهار، وأن يُجنبها وأمتنا العربية والإسلامية كل مكروه وسوء.

وتحتفل البحرين، اليوم الخميس، بالذكرى 22 لتولي ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.

وتحي البحرين يومي 16 و17 ديسمبر، ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح عام 1783، فضلا عن الذكرى الـ50 لانضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية.