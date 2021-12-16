الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فى أول قراراتها.. وزيرة ثقافة «قادرون باختلاف»: «هحارب المهرجانات بالبرامج الموسيقية»

الطفلة ملك محمد وزيرة
الطفلة ملك محمد وزيرة ثقافة قادرون بإختلاف

كشفت الطفلة ملك محمد، عازفة البيانو، إحدى أبطال قادرون باختلاف، عن أول قراراتها كوزيرة للثقافة قائلة: “هحارب أغاني المهرجانات بتكثيف البرامج الموسيقية”.

وعن سبب اختيارها آلة البيانو، قالت ملك محمد في حديثها لـ"الدستور": "بدأت العزف على آلة البيانو منذ أبريل الماضى، وما لفت انتباهى لها هو سماع أصدقائي العازفين عليها في أوركسترا النور والأمل".

وأوضحت أنها تحب عزف الموسيقار عمر خيرت، خاصة موسيقى تتر فيلم "قضية عم أحمد".

من المقرر أن تستضيف وزارة الثقافة الأسبوع المقبل، الطفلة ملك محمد، عازفة البيانو كوزيرة ليوم واحد.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، استقبلت يوم 7 ديسمبر الجاري الطفلة ملك محمد، 9 سنوات، بالصف الثالث الابتدائي، تحقيقا لحلمها بأن تكون وزيرة ثقافة لمدة يوم، تباشر فيه عمل الوزارة وتطلع على ما تقوم به من مهام، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأكيدا على دمج أبناء الوطن من ذوي القدرات الخاصة، وتحقيق طموحاتهم.

وأمرت وزيرة الثقافة بإنشاء فصل البيانو بمركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، كما تم إلحاقها بفرقة الشمس، تحقيقا لأحلامها وطموحاتها فى ممارسة هوايتها وصقل موهبتها فى العزف والتمثيل.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، إن دمج أبناء الوطن من ذوي القدرات الخاصة بشكل طبيعى فى المجتمع يعد أحد المسارات المهمة فى استراتيجية عمل وزارة الثقافة، مؤكدة تقديم أشكال الدعم لذوى الهمم.

وأضافت أنهم جزء أصيل فى نسيج المجتمع ومن الأولويات فى خطط الدولة للتنمية، مشيرة إلى الخدمات التى تقدمها وزارة الثقافة لدوى القدرات الخاصة والتى تشمل الندوات والمؤتمرات لمناقشة وطرح قضاياهم، والورش التدريبية على الحرف اليدوية، وطباعة الأعمال الأدبية بطريقة برايل وغيرها من ألوان الفنون والآداب. 

وزيرة ثقافة قادرون بإختلاف إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الطفلة ملك محمد العزف على البيانو أوركسترا النور والأمل

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