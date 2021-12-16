ملك السويد يزور الجناح المصرى بإكسبو 2020 دبى

كشف الوزير مفوض تجاري أشرف حمدي المفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو ٢٠٢٠ دبي ورئيس المكتب التجاري المصري بدبي أنه تم الاتفاق خلال جولة جلالته على تنظيم حدث اقتصادي يضم رجال أعمال من البلدين بمقر الجناح المصري خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، لافتاً إلى أن ملك السويد أبدى اهتماماً كبيراً بالتطورات الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير والذي يعد اكبر متحف أثري في العالم.

جاء ذلك خلال أول زيارة ملكية للجناح المصري المشارك بإكسبو 2020 دبي، قام جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف، ملك السويد بجولة بالجناح المصري، حيث كان في استقباله الوزير مفوض تجاري أشرف حمدي المفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو ٢٠٢٠ دبي ورئيس المكتب التجاري المصري بدبي، وقد اطلع جلالته على مختلف الأقسام الموجودة بالجناح والتي تجمع ما بين أصالة التاريخ المصري والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية حالياً للتكامل مع العالم.

وقد رافق جلال الملك خلال تفقده للجناح المصري سفيرة السويد لدى الإمارات والسفير أشرف الديب القنصل العام المصري بدبي.

وأعرب الملك كارل السادس عشر غوستاف، ملك السويد عن حرصه على أن يكون الجناح المصري في مقدمة جولته بمدينة الإكسبو بعد زيارته جناح بلاده، خاصةً أن مصر تمثل إحدى أهم الدول الصديقة وكذلك للتعرف عن قرب على محتويات الجناح التي تعكس تاريخ مصر العريق وتراثها الحضاري والذي يمثل مرحلة مهمة في التراث العالمي.

وأبدى جلالته إعجابه الشديد بالتابوت الفرعوني والقطع الأثرية إلى جانب استعراض إمكانات ومقومات الدولة المصرية واستشرافها للمستقبل.