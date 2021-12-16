السعودية: حالة وفاة و85 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة واحد و85 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أن إجمالي عدد الحالات في المملكة ارتفع إلى 550542 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8858 حالة وفاة.

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل 81 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 539793 حالة، لافتة إلى أن هناك 30 حالة حرجة.

وكانت المملكة السعودية سجلت أمس حالة وفاة واحدة و88 إصابة جديدة بالفيروس، حسبما أعلنت وزارة الصحة السعودية.

وأكدت وزارة الصحة السعودية أن جائحة كورونا لا تزال قائمة على المستوى العالمي، وهناك مجموعة من المناطق حول العالم تشهد ارتفاعًا في الحالات، مبينة أنه تم رصد متحور "أوميكرون" في 70 دولة، وأن الدراسات لا تشير إلى أنه أشد ضراوة.

وأشار متحدث وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، إلى أن المعلومات الأولية حول متحور "أوميكرون" تكمن في عدد من النقاط الرئيسة، فالبيانات لا تشير إلى أنه أشد ضراوة، كما أن اللقاحات لا تفقد مفعولها ضده تحديدًا، واستكمال التحصين بجرعتين لا يزال يقدم وقاية ويحمي من المرض الشديد، وكذلك الجرعة التنشيطية تضيف إلى الوقاية من المرض الشديد وتقي من الانتقال وانتشار العدوى بهذا المتحور.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، سجلت حالات إصابة بالمتحور "أوميكرون"، الذي اكتشف لأول مرة في جنوب إفريقيا وهونغ كونغ الشهر الماضي، في أكثر من 70 دولة.

وفي الثامن من ديسمبر الجاري، أعلنت شركة "بيونتيك" أن اللقاح الذي طورته الشركة بالتعاون مع شركة "فايزر"، لا يزال فعالا ضد "أوميكرون" بعد 3 جرعات. وأكدت عزمها تطوير لقاح مخصص للمتحور بحلول شهر مارس المقبل.