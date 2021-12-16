الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«طالبته بمصاريف الولادة».. ضبط المتهم بتعذيب زوجته فى كوم أمبو

تعذيب زوجته في كوم
تعذيب زوجته في كوم أمبو

تمكنت مباحث مركز شرطة كوم أمبو، اليوم الخميس، من القبض على المتهم بتعذيب زوجته لمدة 13 ساعة بسبب مطالبتها بمصاريف الولادة، بعد 3 أيام من تحرير الزوجة محضرًا ضده.

كانت قرية سبيل العرب بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، قد شهدت واقعة مؤلمة، حيث اتهمت سيدة زوجها بالتعدي عليها وتعذيبها بسبب مطالبته بمصاريف الولادة.

وحررت ربة منزل محضرًا ضد زوجها بقسم شرطة كوم أمبو في محافظة أسوان، تتهمه فيه بالتعذيب عقب المطالبة بمصاريف الولادة.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى كوم أمبو بوصول "هـ. ع" تبلغ من العمر 27 سنة ربة منزل بها إصابات خطيرة، وعلى الفور انتقل إلى المستشفى رجال المباحث برئاسة الرائد نبيل العادلي، رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو. 

وبالفحص، تبين وقوع خلاف بين الزوج ويدعى " م . س " 35 سنة وزوجته بسبب مطالبتها بمصاريف ولادتها التي اقتربت، فوقعت مشادة كلامية قام على إثرها الزوج بالتعدي عليه بالضرب وتعذيبها ما يقرب من 13 ساعة، مما نتج عنه عدة إصابات بجسدها، كما قام بتعليقها في المروحة، وتقطيع أجزاء من جسدها، وهددها بقتل طفلها الصغير الذي يبلغ من العمر عامين. 

وأضافت التحريات أن الزوج متعاط للمخدرات ودائم التشاجر مع زوجته، وأُخطرت النيابة التي أجرت التحقيق وقررت تحويل الزوجة للطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات.

قسم شرطة منزل طالب جسد الخميس بيان ضرب مخدرات شرطة طفلة محافظة قتل تحقيق

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