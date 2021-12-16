وكيل «تعليم دمياط» يكرم القائمين على تنفيذ ندوات التوعية بالتغذية السليمة

كرم اليوم الخميس الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، القائمين على تنفيذ ندوات التوعية بأهمية التغذية السليمة بمدارس المحافظة، بحضور محمد فايد، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية ١٠٠ مليون صحة للكشف والعلاج لأمراض سوء التغذية لطلاب المدارس الابتدائية.

‏حيث كرم وكيل الوزارة كلا من نجلاء محمد عبدالفتاح والدكتورة إيناس محمد فوزي (المعهد القومي للتغذية بالقاهرة)، ومحمد فتحي الحمزاوي، منسق عام المبادرة بالديوان،وجهاد عيد، مدير التعليم الابتدائي بالمديرية وأيمن باز، التعليم الابتدائي بدمياط،وعبدالجواد عبدربه، التعليم الابتدائي بالروضة، وسمير صبري، التعليم الابتدائي بعزبة البرج،وعلى رخا، التعليم الابتدائي بكفرالبطيخ.

كما كرم اليوم الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطلاب الفائزين بمسابقة الطالب المعلم التي أقامها التعلم النشط بإدارة التعليم الإعدادي تحت إشراف جمال نبهان وولاء جعفر على مستوى المحافظة، بحضور صالح القصيفي، مدير عام التعليم العام.

وأكد "وكيل الوزارة" أن المسابقة بدأت على مستوى المدارس ثم التصفية على مستوى الإدارة وتصعيد طالب واحد للتصفية النهائية على مستوى المحافظة في مادتي التربية الإسلامية والتربية المسيحية.

وكرم "خالد خلف" الطلاب الآتية أسماؤهم بشهادات تقدير ومبالغ مالية تقديرا لتميزهم، وهم زياد محمد منصور مدرسة عوض الصياد الإعدادية بإدارة دمياط التعليمية لحصوله على المركز الأول، لاستخدامه استراتيجيات التعلم النشط سؤال التهيئة، استراتيجية الكروت الملونة واستراتيجية سلسلة المعارف واستراتيجية أكواب المعرفة واستراتيجية سؤال وجواب،وشمس هيثم ابراهيم صابر مدرسة الأربعين الإعدادية المشتركة بادارة فارسكور التعليمية لحصوله على المركز الثاني، لاستخدامه الاستراتيجيات كلام من ذهب، المفتش كرومبو، قراءة الصورة، قنوات مصر التعليمية، الحوار والمناقشة، النصف الاخر، العصف الذهني، المحاكاة من الواقع، ومريم إسماعيل سواقي مدرسة كفرالبطيخ الاعدادية بنات بإدارة كفرالبطيخ التعليمية لحصولها على المركز الثالث لاستخدامها استراتيجيات سؤال وجواب والمعلم والطالب، وأسماء عبدالحميد العيوطي مدرسة الروضة الإعدادية بنات.