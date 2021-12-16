طارق شوقى يؤكد حرص الدولة على تطوير العملية التعليمية بشكل مستمر

التقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بديوان عام الوزارة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية بالمحافظة.

وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور طارق شوقي، باللواء عادل الغضبان، لما يبذله من جهود من شأنها انتظام العملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا أن الوزارة لا تدخر جهدًا في الاهتمام برفع كفاءة العملية التعليمية بالمحافظات المختلفة، وذلك حرصًا منها على مستقبل أبنائنا الطلاب.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية حريصة على تطوير العملية التعليمية بشكل مستمر لتنشئة أجيال قادرة على بناء الدولة، وبما يتواكب مع التنمية التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن السيد رئيس الجمهورية أولى اهتمامًا خاصًا لقطاع التعليم من أجل تأهيل الطلاب والأجيال القادمة للمشاركة في خطط التنمية التي تشهدها الدولة المصرية مؤخرًا.

واستعرض محافظ بورسعيد أخر التطورات في العملية التعليمية ببورسعيد، مؤكدًا على النهضة التعليمية التي شهدتها بورسعيد مؤخرًا، وتمثلت في تطوير أسلوب التعليم تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية والعمل على كسب الطلاب المهارات والخبرات العملية والعلمية المختلفة التي تؤهلهم لسوق العمل، وتسهم في خلق كوادر قادرة على قيادة المستقبل، فضًلا عن إنشاء وتطوير العديد من المنشآت التعليمية لكافة المراحل الدراسية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب.

وأضاف المحافظ أن العام الحالي شهد مشاركة كبيرة للطلاب في الأنشطة الطلابية والثقافية والفنية والرياضية، بالإضافة إلى النسبة العالية للحضور المدرسي للطلاب ووعيهم بأهمية الابتعاد عن الدروس الخصوصية، وتحصيل المناهج الدراسية من خلال المدرسة والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تُثري مهارات الطلاب العقلية والإدراكية.