الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نقل مديرة مستشفى أتليدم بأبو قرقاص وإحالتها للتحقيق

رئيس أبوقرقاص في
رئيس أبوقرقاص في جولة بمستشفي أتليدم

قرر اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، نقل مديرة مستشفى قرية اتليدم التابعة للمركز، إلى المركز الطبي بحي شرق المدينة وإحالتها إلى التحقيق وبيان مدى مسئوليتها عن الغيابات من الأطباء و تدنى مستوى النظافة بالمستشفى بالتنسيق مع الدكتور رمزي عوض مدير الإدارة الصحية بأبو قرقاص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها . 

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كما قرر رئيس المركز والمدينة رفع تقرير للواء أسامة القاضي محافظ المنيا بعد المرور على المستشفى حيث قررت الادارة الصحية بمركز أبو قرقاص بإحالتها للتحقيق معها في وقائع الإهمال الجسيم داخل المستشفى، وذلك بناء على التقرير الذى أعدته إدارة التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص.

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وكان رئيس المركز والمدينة قد وجه بالمرور على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الأعمال الإدارية والفنية بها، والوقوف على المخالفات ورصدها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضماناً لراحة المواطنين .

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كما أوضح التقرير أنه بالاطلاع على سجل الحضور والانصراف الخاص بالعاملين داخل المستشفى بأحد الايام تبين أن قوة الأطباء تصل إلى 10 أطباء ، بينما الحضور 4 فقط. وشدد رئيس المركز على عدم التهاون مع كل من يقصر في عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذى يمس حياة المواطنين .

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وكلف رئيس المركز الدكتور رمزي عوض مدير الإدارة الصحية  بمركز أبو قرقاص بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتلافى السلبيات الواردة بالتقرير وبمناوبة المرور الدائم على الوحدات الصحية بالمركز لتلافى المخالفات.

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المنيا نقل مديرية مستشفي أتليدم غياب الأطباء وعدم النظافة رئيس مركز أبوقرقاص اللواء محمد عزت

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وائل لطفي

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