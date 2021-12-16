الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تقارير ومتابعات

أمينة خليل تقص شعرها أمام الجمهور: «نوع من التغيير»

امينة خليل
امينة خليل

تصدرت الفنانة أمينة خليل محركات البحث على جوجل، وذلك عقب ظهورها فى فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وهى تقص شعرها بنفسها، وقالت أمينة خليل إن هذا نوع جديد من التغيير والنيولوك فى شكلها.

وتنوعت التعليقات على ما نشرته الفنانة أمينة خليل، حيث قال لها بعض المعلقين: «اللى قادرة على التحدى والمواجهة» بينما قال لها أحمد حسام :« هما كل الفنانين بيقصوا شعرهم كانت شيرين الأول بعدين انتى»، بينما قالت لها حسناء محمد :« شكلك بالشعر الطويل كان أحلى ولكن اللون الجديد حلو».

أمينة خليل هى ممثلة مصرية ولدت في القاهرة،  تنتمي لعائلة فنية، فهي ابنة أخ الموسيقار يحيى خليل، اهتمت بالتمثيل منذ صغرها نظرًا لعائلتها الفنية، حيث درست التمثيل في «الجامعة الأمريكية بالقاهرة»، والتي تخرجت منها عام 2009. قررت الانضمام إلى ورش تمثيل وسافرت إلى الولايات المتحدة، حيث درست في «مسرح لي ستراسبرغ» هناك، وعادت لتقديم أوراقها في «جامعة هارفارد»، وذهبت إلى موسكو للدراسة في عام 2011.

بجانب التمثيل، من بين اهتمام أمينة خليل غير التمثيل أنها تهتم برقص الباليه منذ صغرها، حيث درست الباليه حتى عامها الـ17 في المركز الثقافي الروسي وإستديوهات أخرى، بالإضافة إلى أنها تمتلك موهبة الغناء، ولها تجارب بسيطة في الغناء، وكانت أول تجربة لها مع فرقة مقام، حيث ظهرت في فيديو وهي تؤدي أغنية «يا حبايبنا»، كما أنها شاركت الفنان زاب ثروت في أغنية «نور».

هذه لم تكن المرة الأولى لأمينة خليل التى تثير فيها الجدل فقد أثارت الجدل من قبل بسبب تصريحاتها وأنها كانت تعمل خارج مصر جرسونة وكانت تقوم بتنظيف دورات المياه حتى تستطيع أن تنفق على نفسها.

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