الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي بين الحكومة والبنك المركزي

البنك المركزي
البنك المركزي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 584 لسنة 2021 بشأن تشكيل ونظام عمل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020
وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي، وزير التخطيط، وزير المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب وزير المالية للسياسات المالية.
كما يضم التشكيل أعضاء من ذوي الخبرة، وهم الدكتور أشرف العربي، والدكتور محمد الإتربي، والدكتور حسين عيسي.
ويختص المجلس التنسيقي بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، ويرفع المجلس تقريرًا سنويًا عن أعماله إلى رئيس الجمهورية.

وزير التخطيط وزير محافظ عبد الفتاح السيسي الرئيس تنسيق لوز المركزى عمل البنك جمهور النقد لجنة الوزراء

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وائل لطفي

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