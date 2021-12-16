علاقة شاذة وراء الجريمة.. كشف غموض مقتل عجوز في إمبابة

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز العثور على جثة مسن يرتدي ملابس داخلية حريمي داخل شقته بعد 12 يوما من البحث والتحري، حيث تبين أن عاطل مزق جسد المجني عليه بسكين بعد إقامتهما علاقة شذوذ ثم قام المتهم بالتخلص من المجني عليه لسرقة متعلقاته وأمواله.

بداية الكشف عن الجريمة كانت ببلاغ ورد إلى قسم شرطة إمبابة بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة مسن يقيم بمفرده، وجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

وأسفر فحص ضباط قسم شرطة إمبابة عن العثور على جثة صاحب الشقة عجوز في العقد السادس من العمر مصاب بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد ويرتدي ملابس داخلية حريمي، وأضاف الفحص أن العجوز يقيم بمفرده ويتردد عليه بعض الأشخاص من فترة لأخرى.

شكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث رفيع المستوى لبيان ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الواقعة، واعتمدت خطة بحث ضباط قطاع شمال الجيزة بمديرية أمن الجيزة على عدة بنود أحدها فحص علاقات المجني عليه وبيان مدى وجود خلافات له من عدمه وتحديد آخر مشاهدات له وللمترددين على منزله في وقت معاصر لوقوع الجريمة طبقا للتوقيت الذي حدده الطب الشرعي.

استمرت خطة البحث قرابة 12 يوما تبين خلالها أن المجني عليه شاذ جنسيا ومتعدد العلاقات بالشباب والرجال الذين يستقطبهم لممارسة الفجور معهم داخل منزله حتى تم رصد مشاهدة لشخص تردد عليه عدة مرات وهو آخر من شوهد يخرج من العقار الذي يقع به شقة المجني عليه، نجح فريق البحث في تحديد هوية المتهم وتبين أنه عاطل يبلغ من العمر 57 عام مقيم بالجيزة وله عدة محال إقامة أخرى بمختلف المناطق.

أرسل فريق البحث عدة مأموريات وتم نشر أكمنة ثابتة ومتحركة حتى نجحت إحداها برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث إمبابة والمنيرة والمقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة في إلقاء القبض على المتهم بمنطقة الجيزة.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات أقر أمام اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بارتكاب الجريمة معترفا بعلاقته الشاذة بالمجني عليه وأنه تعرف عليه منذ فترة لكنه أول مرة تجمعهما علاقة شاذة وأضاف أنه يوم الجريمة وعقب انتهاء علاقتهما المحرمة حدثت بينهما مشاجرة قام على إثرها المتهم بتسديد عدة طعنات له أردته قتيلا في الحال واستولى على هواتفه المحمولة ومبلغ مالي وكافة ملابسه وفر هاربا حتى فوجئ بإلقاء قوات الأمن القبض عليه بعد مرور أكثر من ١٠ أيام اعتقد خلالها أنه لم يكشف أحد أمره تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.