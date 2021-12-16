الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحيل مسجل خطر بتهمة الاتجار فى الهيروين للجنايات

هيروين
هيروين

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، إحالة مسجل خطر، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر على المتعاطين بدائرة القسم، ومصادرة المضبوطات.

وتمكنت وحدة مباحث حلوان برئاسة المقدم أحمد فرج، من القبض على عنصر إجرامي قبل ترويج كمية من الهيروين المخدر على المتعاطين بدائرة القسم.

وأثناء خروج حملة أمنية بقيادة النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، لتفقد الحالة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون وأثناء السير بمنطقة عرب غنيم، شاهد المدعو محمد أ.م.م، 23 سنة، عاطل ومقيم المساكن الاقتصادية، دائرة القسم، وشهرته "قلباط"، وقد سبق اتهامه في 5 قضايا أخرى، يقف في حالة تثير الشكوك، وبالاقتراب منه انتابته حالة من الريبة والقلق.

وبتفتيشه عُثِر على كمية من اللفافات بداخلها مسحوق الهيروين، ومبلغ مالي، وتم اقتياده لديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

نيابة حلوان الجزئية محكمة الجنايات مسجل خطر إحالة الهيروين مصادرة المضبوطات

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