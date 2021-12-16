الخميس 16 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر بحادث تصادم في الشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شخص مصرعه فيما أصيب شخص آخر بسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف على طريق "مصر إسماعيلية الصحراوي".

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، يفيد بوقوع حادث، بعد كارتة المركز الطبي العالمي، اتجاه محافظة القاهرة، مما أسفر عنه مصرع "محمد محمود عبد الوهاب" 60 عامًا مقيم المنوفية، وإصابة "محمد فتحى عبد الهادى" 32 عامًا مقيم الإسكندرية، بكدمات وسحجات، وتم نقل المصاب لتلقي العلاج اللازم.

تصادم مصرع الشرقية امن الشرقية محافظة الإسكندرية طفل

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