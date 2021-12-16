ضبط 3 طن دقيق مدعم وتحرير 35 محضرًا للمخابز المخالفة بالشرقية

قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات على مدن المحافظة بالاشتراك مع مديريتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين ومديرية الصحة وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية.

وأسفرت الجهود المبذولة عن تحرير محضر ضد “م .م .ع” صاحب مخبز سياحي وذلك لإدارة منشأة بدون ترخيص وتم التحفظ على 65 شيكارة دقيق فاخر زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي 3.250 طن، وتم تحرير 6 محاضر ضد أصحاب مخابز وذلك لإدارة وتشغيل منشاة بدون ترخيص من الجهات المختصة وعدم الإعلان عن أسعار الخبز، وتحضير عدد 3 محاضر ضد أصحاب مخابز وذلك لعدم إعطاء بون.

كما تم تحرير عدد 9 محاضر ضد أصحاب مخابز وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير 3 محاضر لمخابز لعدم الالتزام بالمواصفات القياسية، وتحرير محضرين ضد اصحاب مخابز وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير 11 محضر ضد أصحاب مخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن يتراوح من 9 حتى 13 جرام.

وجاء ذلك في إطار متابعة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

وبناءً على تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية و التصدي لكافة صور الغش والاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018.