الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة اليوم

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن بعض المناطق «أرض الجولف الجزء التابع لشبكات مصر الجديدة، مجمع الجلاء، الـ7 عمارات، شارع عمر بن الخطاب، ميدان تريومف، ميدان الإسماعيلية، ميدان سفير، منطقة مساكن ألماظة»، اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الخميس 16/12/2021، وحتى الساعة 6 صباح غدٍ الجمعة الموافق 17/12/2021.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن ذلك يأتي نظراً لأعمال التطوير بشارع حسين كامل، حيث سيتم تنفيذ أعمال لحام على خط مياه قطر ۸۰۰ مم بشارع حسين كامل.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

قطع المياه بالقاهرة أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أصحاب المخابز والمستشفيات توفير سيارات مياه صالحة لخط الساخن ١٢٥

رئيس التحرير

وائل لطفي

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