اليوم.. وزراء الطاقة العرب يجتمعون في جامعة الدول

يجتمع اليوم الخميس، المكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للكهرباء، برئاسة الدكتور محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويسبق تلك الاجتماعات اجتماع لجنتي خبراء الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة في الدول العربية.

ويأتي اجتماع وزراء الطاقة الغرب، في إطار مناقشة الموضوعات ذات الأهمية على الساحة العربية وعلى رأسها السوق العربية المشتركة، تحول الطاقة في المنطقة العربية، موضوعات كفاءة الطاقة، التعاون مع التكتلات والمنظمات الإقليمية.

وفي سياق متصل، جرت العادة على أن تسفر هذه الاجتماعات على المستوي الوزاري عن إصدار العديد من القرارات التي سيتم رفعها إلى المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الرابعة عشر القادمة المزمع انعقادها مارس 2022. ​

ويعد اجتماع وزراء الطاقة العرب، هو الاجتماع السادس والثلاثين تحت مظلة جامعة الدول العربية، الذي يجتمع فيه وزراء الطاقة العرب والخبراء المعنيين في جامعة الدول العربية.