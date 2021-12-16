الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ما هي أمراض الشتاء الأكثر انتشارًا في موسمه وأعراضها؟

الإنفلونزا
الإنفلونزا

يمكن أن يكون الشتاء وقتًا صعبًا لكل من الأطفال والكبار، حينما  يتعلق الأمر بصحتهم، لذا عليك أن التعرف على أمراض الشتاء الشائعة، حتى يمكنك رعاية طفلك عندما يكون مريضًا، كما يمكن أن تساعدك معرفة أعراض هذه الأمراض، ما يجب عليك فعله حينها، وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لزيارة طبيب الأطفال أم لا.

ولهذا نستعرض في السطور التالية، أمراض الشتاء الأكثر انتشارًا، وفقًا لموقع “caruthers group”:

نزلات البرد

البرد، هو أكثر أمراض الشتاء شيوعًا، الذي يبقي الأطفال في المنزل بعيدًا عن المدرسة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها(CDC)، إذ  يعاني البالغون من 2-3 نزلات برد في المتوسط ​​سنويًا، بينما يعاني الأطفال أكثر من ذلك بكثير.

الأعراض: انسداد أو سيلان الأنف، والسعال، والتهاب الحلق، والعطس، والحمى الخفيفة.

فيروس الجهاز التنفسي

وهو ما يعرف باسم "الفيروس المخلوي التنفسي"، وهو عبارة عن عدوى تصيب الرئتين والمسالك الهوائية وعادة ما تستمر من أسبوع إلى أسبوعين، و يمكن أن يكون الفيروس المخلوي التنفسي خطيرًا عند الرضع.

الأعراض: أعراض شبيهة بالبرد مصحوبة بأزيز، وتنفس يشبه الصافرة، ويمكن أن يسبب تنفسًا سريعًا قد يتطلب دخول المستشفى. 

الإنفلونزا

تتوفر لقاحات الإنفلونزا في الخريف ويمكن أن تساعد في منع هذه العدوى الفيروسية التي تستمر من 3 إلى 7 أيام، إذا تم اكتشافه خلال الـ 48 ساعة الأولى، يمكن أن يقلل التاميفلو وشراب السوائل الدافئة من مدة الإصابة بالأنفلونزا.

الأعراض: آلام في العضلات وحمى وصداع وإرهاق وسعال جاف وسيلان الأنف والتهاب الحلق.

عدوى فيروسية "الخانوق"

الخناق أو الخانوق، هو عدوى فيروسية يمكن أن تستمر أعراضها لمدة أسبوع. 

الأعراض: سعال نباحي وبحة في الصوت مع سخونة وسيلان في الأنف. 

الالتهاب الرئوي

عدوى رئوية ناجمة عن فيروس أو بكتيريا يمكن أن تستمر لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ويمكن علاج الالتهاب الرئوي الجرثومي بالمضادات الحيوية. 

الأعراض: سعال مصحوب بمخاط أصفر أو أخضر وألم في الصدر وقشعريرة وحمى شديدة وسرعة في التنفس.

التهاب الحلق

عدوى بكتيرية معدية يمكن أن تستمر من يوم إلى يومين، ويمكن علاج البكتريا العنقودية بسهولة وسرعة بالمضادات الحيوية.

الأعراض : التهاب الحلق، صعوبة في البلع، سخونة وآلام في المعدة، لا يصاحب التهاب الحلق السعال وسيلان الأنف، ولكن يمكن أن يحدث طفح جلدي، ناتجة عن الحمى.

انفلونزا المعدة

وهي عبارة عن عدوى فيروسية في الأمعاء يمكن أن تستمر من يوم إلى ثلاثة أيام.

الأعراض: آلام في المعدة، غثيان، قيء، حمى خفيفة، إرهاق، إسهال مائي.

التهاب الحلق عدوى فيروسية الجهاز التنفسي نزلات برد الأمراض الانفلونزا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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