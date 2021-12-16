الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

لبنان.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 45 ألف حبة كبتاجون إلى خارج البلاد

حبوب الكبتاجون
حبوب الكبتاجون

أعلنت السلطات الأمنية في لبنان، اليوم الخميس، إحباط محاولة تهريب أكثر من 45 ألف حبة كبتاجون إلى خارج البلاد وتوقيف الرأس المدبر للعملية من قبل شعبة المعلومات.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان: "بتاريخ 8 ديسمبر الحالي، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفت شعبة المعلومات م. ف. (مواليد عام 1994، سوري الجنسية)، وهو مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم سرقة، في محلة العريضة – عكار (شمالي لبنان)، على متن سيارة نوع "فولكسفاغن، جرى ضبطها"، مشيرة إلى أنه "بتفتيشه والسيارة، عثر على 45815 حبة كبتاغون" بحسب ما نشره موقع  قوى الأمن الداخلي في لبنان.

وأضاف البيان الرسمي: "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وأن الحبوب المخدرة التي ضبطت بحوزته أحضرها من البقاع بهدف تهريبها الى خارج الأراضي اللبنانية"، مبينة أنه "أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين".

لبنان كبتاغون السلطات الأمنية في لبنان احداث لبنان بيروت

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