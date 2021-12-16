ولى العهد السعودى يناقش مع رئيس منتدى دافوس المستجدات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بورج برينده، الذي يزور المملكة حاليا، المستجدات العالمية والإقليمية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الأربعاء، أن ولي العهد السعودي استعرض مع برينده "عددا من الموضوعات والمستجدات العالمية والإقليمية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، بما فيها آثار جائحة كورونا".

كما بحث الجانبان " فرص الشراكة بين المملكة والمنتدى وفق رؤية المملكة 2030".

وكان المنتدى الاقتصادي العالمي، أعلن في 16 سبتمبر 2021 ، اعتزامه العودة إلى منتجع دافوس في سويسرا لعقد مؤتمره المقبل الذي يجمع نخبة شخصيات من عالمي السياسة والأعمال؛ وذلك إثر إلغاء مؤتمر عام 2021 بسبب جائحة كورونا.

وكانت أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 8857 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيانٍ صحفي مساء الاربعاء، إلى تسجيل 88 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 550 ألفًا و457.

كما لفت إلى تسجيل 76 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الوباء في المملكة إلى 539 ألفًا و712.

وأكدت وزارة الصحة السعودية أن جائحة كورونا لا تزال قائمة على المستوى العالمي، وهناك مجموعة من المناطق حول العالم تشهد ارتفاعًا في الحالات، مبينة أنه تم رصد متحور "أوميكرون" في 70 دولة، وأن الدراسات لا تشير إلى أنه أشد ضراوة.

وأشار متحدث وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، إلى أن المعلومات الأولية حول متحور "أوميكرون" تكمن في عدد من النقاط الرئيسة، فالبيانات لا تشير إلى أنه أشد ضراوة، كما أن اللقاحات لا تفقد مفعولها ضده تحديدًا، واستكمال التحصين بجرعتين لا يزال يقدم وقاية ويحمي من المرض الشديد، وكذلك الجرعة التنشيطية تضيف إلى الوقاية من المرض الشديد وتقي من الانتقال وانتشار العدوى بهذا المتحور.