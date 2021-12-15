«قومى المرأة» ينفذ «دوائر الحكى دوّى» لمناهضة العنف ضد المرأة

نفّذ المجلس القومي للمرأة، الأربعاء، مبادرة "دوائر الحكي دوي"، بالتعاون مع يونيسف مصر، ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة التربية والتعليم والهيئة العامة لقصور الثقافة.

واستهدفت المبادرة 50 طالبًا وطالبة من مدرسة نوال محمد إسماعيل الإعدادية بمحافظة القاهرة، ويستمر على مدار يومين في إطار حملة 16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.

قام فريق ميسرات دوي بالمجلس بإدارة حوار تفاعلي مع الطالبات تضمن تعريفهنّ بالممارسات التي تمثل عنفًا ضدهنّ، وتمكينهنّ من التعبير بحرية عن رفضهنّ لهذه الممارسات وتعزيز ثقتهن بأنفسهنّ للتصدي لهذه الممارسات.

أشارت إيزيس محمود، مدير عام التخطيط للبرامج التدريبية وحملات التوعية إلى أن مبادرة دوائر الحكى دوى تهدف إلى تشجيع الفتيات على التحاور وإبداء آرائهنّ فى كل الأمور التي تخصهنّ والمجتمع المحيط بهن وتطوير قدراتهن.

وأكدت إيزيس حرص المجلس على دعوة عدد من الطلاب الذكور للمشاركة في الحوار بهدف تنمية إحساسهم بالواجب لحماية زميلاتهن، فضلًا عن مشاركة إدارة المدرسة وعدد من المعلمات والأخصائيات الاجتماعيات والنفسيّات فى دوائر الحكي لتطبيق مهارات إدارة الحوار بالدوائر مع طالبات آخريات بالمدرسة.

تضمن اليوم تنظيم أنشطة فنية متعددة منها مشاركة الفتيات بالتعبير بالرسوم اليدوية عن رؤيتهنّ لمناهضة أشكال العنف كالتحرش والتنمر والإيذاء الجسدي، ورسم جدارية لشعار دوي، إضافة إلى عروض الأراجوز وعروض غنائية وتمثيلية شاركت فيها الطالبات على مدار اليوم.