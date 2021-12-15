الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مشروعات تمكين المرأة ومواجهة الفساد.. حصاد «التخطيط» في 24 ساعة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الأربعاء، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، لمناقشة الخطوات التنفيذية لتعظيم استفادة المرأة من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
https://www.dostor.org/3656153

 

قال المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، إنه جاري التوسع فى نقل تجربة جائزة مصر للتميز الحكومي إلى الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن فريق عمل الجائزة بالوزارة يعمل حاليًا مع دولة كينيا لنقل التجربة المصرية فيما يخص الجائزة.

https://www.dostor.org/3656213


قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الفساد يمثل مشكلة عالمية تحتاج إلى تدخل جماعي على الصعيدين الوطني والدولي، موضحة أن الفساد لا يزال له أثر خطير على الاقتصاد العالمي، حيث يعوق التقدم نحو التنمية ويهدد ويقوض المنافسة العادلة ويثبط الاستثمار والتجارة، مضيفة أن للفساد كذلك تأثيرًا بشكل غير متناسب على الفئات المحرومة من خلال منع الاندماج الاجتماعي وتعزيز عدم المساواة وتثبيط الرخاء.

https://www.dostor.org/3656849

 

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المتوقع أن يصل عدد الشباب في العالم إلى 1.29 مليار بحلول عام 2030، وحوالي 1.34 مليار بحلول عام 2050، موضحة أن الشباب يمثلون أكثر من 60% من إجمالي سكان مصر، حيث أدى نمو عدد الشباب إلى ترشيد الحاجة إلى مساهمة الشباب في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

https://www.dostor.org/3656858


قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المتوقع أن يصل عدد الشباب في العالم إلى 1.29 مليار بحلول عام 2030، وحوالي 1.34 مليار بحلول عام 2050، موضحة أن الشباب يمثلون أكثر من 60% من إجمالي سكان مصر، حيث أدى نمو عدد الشباب إلى ترشيد الحاجة إلى مساهمة الشباب في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

https://www.dostor.org/3656858


استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الحكومة المصرية فى الاستثمار برأس مالها البشري، حيث تم تأسيس الأكاديمية الوطنية للتدريب لتلبية متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية في جميع القطاعات، والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، متابعه أنه على مدار السنوات الماضية قامت الأكاديمية من خلال برنامج القيادة الرئاسية بتدريب أكثر من 27000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 30 عامًا في 27 محافظة بمصر.

https://www.dostor.org/3656869


أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، ارتفاع إجمالي قيمـة الصادرات لأهـم دول شـرق أسيــا إلى حدود 4.1 مليار دولار عام 2020 مقابـل 3.2 مليار دولار عام 2019، بنسبة زيادة قدرها 25.7%.

https://www.dostor.org/3656422

التخطيط هالة السعيد حياة كريمه المرأة الفساد الامم المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسئولون يخالفون توجهات الحكومة

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