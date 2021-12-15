الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«عبد الدايم» تُشارك في فعاليات الدورة 22 لمؤتمر وزراء الثقافة العرب

إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم

تشارك الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، فى فعاليات النسخة الثانية والعشرين من مؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية فى الوطن العربى، يومي 19 و20 ديسمبر الجاري، وذلك في إكسبو 2020 دبي. 

وتشهد النسخة الثانية والعشرين من مؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية فى الوطن العربى حضور 21 وزيرًا مسئولاً عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، وعدد من المديرين العامين للمنظمات الدولية، وعدد من الشخصيات المهمة.

على صعيد الموضوعات التي يناقشها المؤتمر، فجاءت كالتالي: الخطة الشاملة للثقافة العربية وتحديثها بهدف تعزيز التعاون الثقافي العربي البيني مع ثقافات شعوب العالم، توحيد الجهود العربية في المجالات الثقافية المختلفة بما في ذلك التعاون في تسجيل التراث غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، توحيد الجهود العربية لتطوير منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية، مناقشة برنامج سفير فوق العادة للثقافة العربية.

إضافة الي تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها الذي تصدره وزارة الثقافة والشباب بالشراكة مع المجلس الاستشارى للغة العربية وبحث سبل التعاون لإطلاق مشاريع جديدة في مجالات الثقافة والتراث واللغة العربية وتطويرها.

إيناس عبد الدايم وزير الثقافة إكسبو 2020 بدبي وزراء الثقافة العرب احتفالية منظمة اليونسكو التعاون الثقافى العربي

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وائل لطفي

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