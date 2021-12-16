تحرك برلماني لإشهار الاتحاد المصري للبيسبول

تقدم النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بشأن تأخر إشهار الاتحاد المصري للبيسبول والسوفتبول الذي استوفى كل الوثائق والمستندات المطلوبة للتأسيس والإشهار.

وأوضح المغاوري في طلبه، أن اللجنة الأوليمبية المصرية اعتمدت لائحة الاتحاد المصري للبيسبول والسوفتبول “ النظام الأساسي” بتاريخ 30 ديسمبر عام 2018، كما تم تسديد قيمة الاشتراك للجنة الأولمبية، وكذلك لوزارة الشباب والرياضة بعد تسليم الوثائق.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه تم اعتماد الاتحاد المصري للبيسبول والسوفتبول من قبل الاتحاد الدولي للبيسبول والسوفتبول، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في اليابان خلال شهر نوفمبر من عام 2019 .

وأشار “ المغاوري ” إلى أن الاتحاد المصري للبيسبول والسوفتبول يرغب في استضافة البطولات العربية والافريقية والدولية، في عام 2022 وكسب ثقة الاتحادات العربية والافريقية للعبة بهدف انتخاب مصر رئيسًا للاتحاد العربي والإفريقي للبيسبول واستضافة الاتحادين في القاهرة.

وتساءل عضو مجلس النواب عن إمكانية دعم الاتحاد المصري للبيسبول والسوفتبول بتخصيص الأرض اللازمة لإنشاء ملعب قياسي للعبة وكذلك إنشاء ملاعب أخرى في المحافظات .

وطالب عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي بإحالة طلب الإحاطة للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وسرعة إدراجه على جدول أعمال اللجنة ومناقشته مع المسئولين للسعى نحو إشهار الاتحاد المصري للبيسبول والسوفتبول .