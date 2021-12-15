تعليم الوادى الجديد: ورشة عمل تدريبية استعدادًا للمعرض التمهيدى للعلوم والهندسة

قال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إنه جرى تنفيذ ورشة عمل لمدة يوم واحد للطلاب المشاركين بالمعرض التمهيدي، المعرض المحلي للعلوم والهندسة «ISEF»، والذي ينطلق الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، ومشاركة منسق عام المعرض بالمديرية وموجه علوم إدارة الخارجة التعليمية ومجموعة من المشرفين.

تعد مسابقة آيسف هي مسابقة دولية للعلوم والهندسة "Intel "ISEF International Science and Engineering Fair"، وتهتم بمجال البحوث العلمية في 17 مجالا بحثيا منها الهندسة والحاسب وعلم الاجتماع، وتعد هذه المسابقة أكبر مسابقة عالمية في مجال البحوث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية.

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، بالمجهودات المبذولة من إدارة الإحصاء بالمديرية لحسن الآداء والتميز في العمل.

جاء ذلك تزامنًا مع تكريم الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة للإدارة، لجهدهم المبذول فى تأدية المهام المكلفين بها بدقة وإخلاص، بالإضافة إلى الانتهاء من الإحصاء الاستقرارى للعام الدراسي 2021-2022م في الوقت المحدد.