«الصناعات الكيماوية»: توصيل الغاز الطبيعى لـ4 ملايين منزل باستثمارات 17 مليار جنيه

قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن مصر حققت طفرة كبيرة فى قطاع البترول والطاقة خلال الـ٨ سنوات الماضية مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية.

وأشار «الجبلى»، لـ«الدستور»، إلى أن قيمة استثمارات القطاع خلال هذه الفترة بلغت ١.٢ تريليون جنيه فى المشروعات البترولية والغاز والطاقة، ما أحدث تغيرات جذرية وعظيمة فى قطاع الصناعة والاستثمار.

وأضاف أن قطاعى البترول والغاز هما القوى المحركة للتنمية فى أى دولة، وتوافر غاز وبترول فى مصر أدى إلى دعم قطاعات الصناعة والاستثمار والبيئة، مشيدًا باهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع الواعد لزيادة ثقل وقوة مصر بين الاقتصادات الكبرى.

وكشف عن أن مصر استطاعات خلال الفترة الماضية تخفيض مديونيات الشركاء الأجانب من ٦.٣ مليار دولار إلى ٨٤٥ مليون دولار فقط، ما يدل على نجاح خطة الإصلاحات الاقتصادية وقوة ومتانة الدولة فى مواجهة التزاماتها الخارجية والداخلية.

وذكر «الجبلى» أن وزارة البترول تستهدف توصيل الغاز لنحو ٤ ملايين منزل وفق مبادرة «حياة كريمة» باستثمارات تصل إلى ١٧ مليار جنيه، ما يؤكد اهتمام الدولة بالتيسير على المواطنين والتخفيف عليهم.

وأشار إلى أن وزارة البترول تمتلك استراتيجية واضحة لاستكمال إنجازات النهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة، وتمت مناقشة خطة الوزارة المستقبلية مع رجال الصناعة والتى تستهدف إنشاء نحو ١٠٠٠ محطة غاز طبيعى للسيارات قبل نهاية مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الدولة تتجه إلى تحويل معظم السيارات لتعمل بالغاز والكهرباء خلال السنوات العشر المقبلة للحفاظ على البيئة.

وأكد أن مصر تمتلك ٧ حقول رئيسية، منها مشروع تنمية حقل ظهر وحقل نورس ومشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط وحقول شمال الإسكندرية وغرب الدلتا وغيرها من الاستكشافات الجارى البحث عنها فى البحر الأحمر، ما أدى إلى رفع الطاقة الإنتاجية اليومية من ٥ مليارات قدم مكعب يوميًا فى ٢٠١٢ إلى نحو ٨ مليارات قدم مكعب يوميًا، ويقدر حجم الاحتياطى للغاز المصرى بأكثر من ٣٨ تريليون قدم مكعب.