الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لمناقشة طلبات المواطنين.. محافظة السويس تستقبل عددًا من أعضاء البرلمان (صور)

اجتماع القيادات التنفيذية
اجتماع القيادات التنفيذية و نواب السويس

استقبل الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والأستاذ خالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس، اليوم الأربعاء، النائب الدكتور سيد عبده والنائب حافظ شوشة أعضاء مجلس الشيوخ.

وتناول اللقاء استعراض زيادة أعداد الأطقم الطبية لسرعة حصول المواطنين على لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا لتخفيف الازدحام على المنافذ والمراكز الطبية المحددة.

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وناقش اللقاء إنشاء مطب صناعي بأحد شوارع مدينة السلام  بحي فيصل وآخر بشارع المحروسة الرئيسي، كما أشار نائب المحافظ إلي ضرورة الاهتمام بوضع إشارات مرورية مضيئة أمام مدخل القرى بطريق السويس الإسماعيلية لتوجيه السيارات القادمة من وإلى السويس حتى الانتهاء من أعمال الرصف.

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وتناول الاجتماع  إنارة مدخل الألبان الجديدة من الجانبين وتوفير ميني باص من مرفق النقل الداخلي بمحافظة السويس  لأبناء قرية الشلوفة من جانب طريق الترعة لصعوبة تنقلهم من القرية إلى المدينة.

كما تم التأكيد على تنظيم وتحديد مسارات لمرور السيارات داخل شوارع السويس الداخلية ووضع علامات المرور لتوجيه السيارات بمداخل الشوارع الداخلية .

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وتم التأكيد على مراجعة ضعف ضخ المياه  ببعض المناطق بالقطاع الريفي بحي  الجناين ، كذلك تم مناقشة إنارة الاعمدة لمسافة 200 متر على طريق الترعة البر الغربي من كوبري 46 بحي الجناين .

حضر اللقاء كلا من  المهندسة شيماء فؤاد مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة  والمهندسة فاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل وعالية فريد رئيس حي الجناين والمهندس  محمود زهرة  رئيس فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس والمهندس عماد عبد العزيز مدير عام الصيانة بشركة توزيع كهرباء القناة لفرع السويس ودكتور اسلام عبدالله وكيل مديرية الصحة والدكتورة  سوزان الجندي مدير ادارة الاتصال السياسي بالمحافظة.

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لقاء محافظة اجتماع السلام المواطنين السويس النواب

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وائل لطفي

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