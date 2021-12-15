تفاصيل المؤتمر الدولي السابع للفنون التطبيقية في جامعة دمياط

نظمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط، المؤتمر الدولي السابع تحت عنوان الفنون التطبيقية ودعم الصناعة برؤية مصر 2030 وذلك بأحد الفنادق بمدينة رأس البر المؤتمر ،تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط وإشراف الدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث يرأس المؤتمر الدكتور حاتم فتحي إدريس عميد كلية الفنون التطبيقية بدمياط ومقرر المؤتمر الدكتورة نجلاء محمد طعيمه وكيلة الكلية وأمين المؤتمر الدكتورة غادة محمد الصياد واللجنة المنظمة الدكتور مـحـمـد مـاهـ عميد الكلية سابقا والدكتور سـامـي محـروس وكيل الكلية لشئون الطلاب وكيل الكلية الخدمة المجتمع سابقا والدكتورة مهدية النجار و حسام الدين السيد وذلك من أجل دعم عملية ربط منظومة البحث العلمي وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة مع قطاع التعليم الجامعي وإتاحة كافة التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات المبتكرة، للمشاركة في صياغة حلول علمية للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، والمشروعات القومية التنموية في كافة المجالات .

‏‏وتناول المؤتمر محاور صناعة الأثاث ومكملاته في مصر. والتكنولوجيا والعلوم البيئية (المنسوجات- السيراميك والزجاج- التصميمات الصناعية- المواد) والتصميم والاتصالات المرئية. والقضايا الفنية المعاصرة وتاريخ الفنون.

‏ويهدف المؤتمر إلى فتح قنوات تعاون مباشرة بين مؤسسات الفن والهيئات التعليمية والثقافية والصناعية وبين وحدات التصميم والإنتاج، كما يهدف إلى تحسين سبل التعاون العلمي بين مجالي التصميم والتكنولوجيا على المستويين النظري والعملي للوصول إلي معايير الجودة العالمية. ويستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام.

ويتيح فرصة كبيرة للمتخصصين والمختصين والمهتمين في الجامعات والقطاعات البحثية والصناعة محليا وإقليميا ودوليا لتبادل الخبرات. وتبادل الخبرات وإبراز كل ما هو حديث ومتطور في جميع مجالات الفنون التطبيقية والصناعة المصرية وقد تم تكريم الدكتور حلمي الشنواني نقيب مصممي الفنون التطبيقية وعمر جورسان والدكتور محمد زينهم ،رئيس الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، والقيادات الجامعية والرعاة واللجنة المنظمة.

وتم افتتاح معرض الخط العربي وأعمال الفنون التطبيقية حضر المؤتمر كلا من عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أسامة العبد أمين عام رابطة جامعات العالم الاسلامية ووكيل لجنة الشئون الدينية والاوقاف بمجلس النواب.