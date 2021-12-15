الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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حوادث

تنتمى لعصر محمد على.. تفاصيل التقارير الفنية فى واقعة «آثار شقة الزمالك»

شقة الزمالك
شقة الزمالك

كشفت التقارير الفنية المسلمة للنيابة العامة بواقعة شقة آثار الزمالك، عن أن القطع الأثرية تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي، ومنها ما هو خاصّ بملوك وأفراد تلك الأسرة، وسلمت النيابة العامة المجلس الأعلى للآثار تلك القطع بناءً على طلبه، ووفق ما أوصت به اللجنة مُجْرية الفحص لحفظها بمتاحف ومخازن المجلس الأعلى للآثار بعد مباشرة هيئة التحقيق المكلفة من النائب العام المستشار حمادة الصاوي من مكتبه الفني.

وشهد المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمس الثلاثاء عرضًا وافيًا بقاعة مجهزة بمقرّ مكتب النائب العام من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعدد من المختصين بالمجلس لأهم وأبرز القطع الأثرية وذات القيمة التاريخية الموصى بتسجيلها كآثار، من بين المضبوطات المعثور عليها في التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في واقعة ضبط آثار بوحدة سكنية وحانوت بحي الزمالك، وذلك بحضور المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني، والمستشار محمد نبوي رئيس النيابة رئيس فريق التحقيق في القضية، وكانت النيابة العامة قد انتهت في غضون خمسة أشهر مضت من فحص ما يربو على خمسة آلاف قطعة في التحقيقات المشار إليها، وسلمت منها للجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار عدد ألف وثلاثمائة وأربع وثمانين قطعة ثَبتتْ أثريتها، وكذا عدد ألف ومئتين وثمانٍ وثمانين قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية مُوصى بتسجيلها كآثار، وفقًا لأحكام قانون حماية الآثار، وجارٍ استكمال الإجراءات بشأن باقي القطع المضبوطة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا في تاريخ ٢٠٢١/٦/١٤ من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بشأن ما انتهت إليه إدارة التنفيذ بها أثناءَ اتخاذها إجراءات الحجز على منقولات الوحدة السكنية والحانوت المشار إليهما، نفاذًا لحكم قضائي في نزاعٍ مدنيّ بناءً على طلب رافع الدعوى، من عثورها على قطع أثرية إبَّانَ مباشرة إجراءات الجرد، وذلك لاتخاذ النيابة العامة إجراءاتها القانونية فعهد المستشار النائب العام إلى فريق تحقيق من بعض رؤساء النيابة العامة بمكتبه الفني- باتّخاذ إجراءات التحقيق في القضية وإعدادها للتصرف.

محكمة جنوب القاهرة جنوب القاهرة مصطفى وزيرى المستشار حمادة الصاوي المجلس الأعلى للآثار الأعلى للآثار القطع الآثرية

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