الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عبر شركة خاصة».. انطلاق أولى الرحلات الجوية بين القاهرة والخرطوم 2 يناير

مطار القاهرة
مطار القاهرة

كشفت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، عن تشغيل أولى الرحلات الجوية بين مطاري القاهرة والخرطوم الدوليين لأول مرة عبر إحدى شركات الطيران الخاصة المصرية 2 يناير المقبل، في ظل الزيادة الركابية التي تشهدها الملاحة الجوية بين مصر والسودان الشقيقة خلال الآونة الأخيرة، وفي إطار حرص وزارة الطيران المدني المصري على زيادة تدعيم ومساندة شركات الطيران الخاصة المصرية.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الدستور»، أن سلطة الطيران المدني المصري وافقت خلال الآونة الأخيرة على السماح لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، لتسيير رحلات جوية دولية مباشرة بين مطاري القاهرة والخرطوم الدوليين اعتبارًا من 2يناير 2022 بواقع رحلتين أسبوعيا، وفقًا للقوانين واللوائح التي أقرتها ونصبت عليها منظمات الطيران المدني الدولية.

وأشارت، إلى أن وزارة الطيران المدني بقيادة الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران ونائبه اللواء طيار أركان حرب منتصر مناع ميهوب، تحرص على مساندة وتدعيم شركات الطيران الخاصة المصرية خلال الآونة الحالية، للخروج من عثرتها التي شهدها قطاع النقل الجوي المصري والعالم أجمع، مع بداية تفشي جائحة كورونا.

زيادة في الأفواج الركابية

وأوضحت المصادر، أن الحركة الجوية بين القاهرة والخرطوم تشهد حاليا زيادة في الأفواج الركابية، رغم الظروف السياسية الراهنة التي تشهدها دولة السودان الشقيقة، لافتًا إلى قرب دخول إحدى شركات الطيران الخاصة السودانية لسوق النقل الجوية بين البلدين خلال الايام القليلة المقبلة، عقب موافقة السلطات المختصة بسلطة الطيران المدني المصري.

وأكدت،  حرص الجهات المختصة بسلطة الطيران المدني ووزارة الطيران المصرية على تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة الرحلات الجوية بين البدلين عبر مختلف شركات الطيران، في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.

بشركة ميناء القاهرة الجوي شركات الطيران الخاصة المصرية وزارة الطيران المدني المصري القاهرة والخرطوم دولية مباشرة بين مطارى القاهرة والخرطوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يحاور وريثة أديب نوبل: أبى نجيب محفوظ

الأكثر قراءة

تونس تخطف فوزًا قاتلًا من مصر بنصف نهائى كأس العرب

«الأرصاد» تكشف خريطة الأمطار في المحافظات ونصائح للمواطنين

الآن مفتوح.. موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022 مجانًا

أوميكرون.. الإمارات تشدد قيود السفر على عدد من الدول اعتبارًا من الجمعة

لينك مباشر.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة

استدعاء المتهمين فى واقعة آثار شقة الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل واصف

حتى لا تتفاجأ بمجال العمل بعد التخرج.. ابدأ الآن

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

وساطة مصر مستمرة.. لماذا تسعى إسرائيل لـ«صفقة تبادل أسرى» مع حماس؟

فلسطين ترحب باعتراف وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بعنف المستوطنين

بـ"جلباب وسبحة": يهود يتنكرون بزي إسلامي للصلاة في الحرم الإبراهيمي (تفاصيل)