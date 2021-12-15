«عبر شركة خاصة».. انطلاق أولى الرحلات الجوية بين القاهرة والخرطوم 2 يناير

كشفت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، عن تشغيل أولى الرحلات الجوية بين مطاري القاهرة والخرطوم الدوليين لأول مرة عبر إحدى شركات الطيران الخاصة المصرية 2 يناير المقبل، في ظل الزيادة الركابية التي تشهدها الملاحة الجوية بين مصر والسودان الشقيقة خلال الآونة الأخيرة، وفي إطار حرص وزارة الطيران المدني المصري على زيادة تدعيم ومساندة شركات الطيران الخاصة المصرية.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الدستور»، أن سلطة الطيران المدني المصري وافقت خلال الآونة الأخيرة على السماح لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، لتسيير رحلات جوية دولية مباشرة بين مطاري القاهرة والخرطوم الدوليين اعتبارًا من 2يناير 2022 بواقع رحلتين أسبوعيا، وفقًا للقوانين واللوائح التي أقرتها ونصبت عليها منظمات الطيران المدني الدولية.

وأشارت، إلى أن وزارة الطيران المدني بقيادة الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران ونائبه اللواء طيار أركان حرب منتصر مناع ميهوب، تحرص على مساندة وتدعيم شركات الطيران الخاصة المصرية خلال الآونة الحالية، للخروج من عثرتها التي شهدها قطاع النقل الجوي المصري والعالم أجمع، مع بداية تفشي جائحة كورونا.

زيادة في الأفواج الركابية

وأوضحت المصادر، أن الحركة الجوية بين القاهرة والخرطوم تشهد حاليا زيادة في الأفواج الركابية، رغم الظروف السياسية الراهنة التي تشهدها دولة السودان الشقيقة، لافتًا إلى قرب دخول إحدى شركات الطيران الخاصة السودانية لسوق النقل الجوية بين البلدين خلال الايام القليلة المقبلة، عقب موافقة السلطات المختصة بسلطة الطيران المدني المصري.

وأكدت، حرص الجهات المختصة بسلطة الطيران المدني ووزارة الطيران المصرية على تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة الرحلات الجوية بين البدلين عبر مختلف شركات الطيران، في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.