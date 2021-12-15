الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

زاخاروفا: دول حلف الناتو تزيد إمدادات الأسلحة لأوكرانيا

زاخاروفا
زاخاروفا

أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، أن الوضع في أوكرانيا يدعو للقلق، مشيرة إلى أن دول حلف شمال الأطلسي تزيد من إمدادات الأسلحة كي "تسكب الزيت على النار".

وقالت زاخاروفا، في تصريح صحفي: "تطورات الأوضاع في أوكرانيا لا تزال تثير القلق. تعمل دول الناتو على زيادة إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتدريب عسكرييها، لكنهم يفعلون ذلك ليس لغرض بعض المهام الأسطورية المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار والأمن، لكن من أجل سكب الزيت على النار، وتوسيع نطاق الحرب الأهلية في البلاد".

وأضافت أنه منذ 2014، قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بنحو 2.5 مليار دولار، بما في ذلك وأكثر من 400 مليون هذا العام. ومؤخرًا سلمت واشنطن 30 قاذفًا لإطلاق الصاروخ من طراز "جافلين" مع 180 صاروخًا وفي 2022 تخطط الولايات المتحدة لتقديم 300 مليون دولار لتزويد كييف بالأسلحة.

شددت زاخاروفا على أن هذا "بالتأكيد لن يخلق ظروفًا لتنفيذ اتفاقيات مينسك" وحل سلمي للنزاع، ولن يحل المشاكل الإنسانية لسكان دونباس؛ مشيرة إلى أن المدربين الغربيين يواصلون تدريب العسكريين الأوكرانيين. ويتمركز في بلد "الميدان المنتصر" ، حوالي 10 آلاف عسكري من دول الناتو - 4 آلاف من الولايات المتحدة و6 آلاف من دول الحلف الأخرى".

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