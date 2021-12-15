إصدار طبعات جديدة لروايات الأردني «جلال برجس» في تونس

تصدر دار مسكلياني للنشر والتوزيع في تونس قريبًا، طبعات جديدة لروايات “أفاعي النار” و"سيدات الحواس"، للكاتب الأردني جلال برجس.

وقال جلال برجس: "بعد نجاح تجربتي في الطبعة التونسية من دفاتر الوراق وإقبال القراء عليها بشكل لافت، استجبت لرغبة دار مسكلياني لإصدار طبعات تونسية من رواياتي أفاعي النار، وسيدات الحواس الخمس إضافة الى طبعة جديدة من دفاتر الوراق بالتعاون مع المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت.

وحصل جلال برجس الجائزة العالمية للرواية العربية"البوكر" في دورتها الأخيرة عن روايته "دفاتر الوراق"وهي الرواية التي صدرت في 368 صفحة من القطع المتوسط، وتوزعت أماكن أحداثها بين عَمان ومأدبا وموسكو، تتكئ على حكايات تُروى من خلال عدد من الدفاتر، في إطار زمني يقع بين عامي 1947 و2019،عن أشخاص يفقد بعضهم بيوتهم، ويعاني البعض الآخر أزمة مجهولي النسب، ويقاسي آخرون عدم انتمائهم إلى عائلات كبيرة.

جلال برجس شاعر وروائي أردني من مواليد 1970، وصدر له العديد من الأعمال الادبية ومنها في الشعر؛ "كأي غصن على شجرة"،و" قمر بلا منازل" وفي القصة: "الزلازل" الحائزة على جائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع، وفي أدب المكان "شبابيك مادبا تحرس القدس"، ونال عن روايته "مقصلة الحالم" جائزة رفقة دودين للإبداع السردي 4، وعن روايته "أفاعي النار" (في فئة الرواية غير المنشورة) جائزة كتارا للرواية العربية 2015، وأصدرتها هيئة الجائزة في العام 2016 ووصلت روايته "سيدات الحواس الخمس" إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2019.