إيطاليا تعلن ترؤسها مهمة الناتو فى العراق العام المقبل

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الأربعاء، دعمه لتعزيز العلاقات بين بغداد وروما، فيما أشار السفير الإيطالي الجديد ماوريتسيو كريكانتي إلى أن بلاده ستترأس مهمة الناتو في العراق في شهر مايو 2022.

قالت الخارجية العراقية في بيان، إن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، تسلم اليوم نسخة من أوراق اعتماد ماوريتسيو كريكانتي سفير إيطاليا الجديد لدى العراق، مبينة أنه جرى التباحث في شأن العلاقات بين العراق وإيطاليا، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح كلا الشعبين.

أضافت أن حسين أكد دعمه لجُهُود السفير الجديد في تعزيز العلاقات بين بغداد وروما، وتطوير التعاون الثنائيّ بما يحقق المصالح المُشترَكة، مشيرة الى أنه "تمت مناقشة موضوع الاتفاق النوويّ بين إيران والأطراف الدوليّة في فيينا، وأنَّ حدوث أي تقدم في هذا الملف سيؤثر إيجابًا على الوضع الإقليمي وعلى العراق أيضًا".

وتابعت أن "الوزير أبدى استعداد وزارة الخارجيَّة لتقديم كلّ التسهيلات للبعثة الدبلوماسيَّة".

من جانبه أكّد السفير الإيطاليّ "دعم حكومة بلاده للعراق"، مُشيدًا بالعملية الانتخابيّة الأخيرة التي جرت في 10 أكتوبر العام الجاري.

وأعرب عن أمله في أن تتشكل حكومة مُنتخبة وممثلةً لتطلعات الشعب العراقيّ، مثمنًا "دور العراق في استتباب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وتقارب الخصماء، وتبلور هذا الدور في عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، ودور العراق أيضًا في مُحاربة الإرهاب ومُواجهة التحديات الأمنيّة التي تشكلها بقايا تنظيم داعش الإرهابي".