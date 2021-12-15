6 علاجات منزلية طبيعية لمواجهة «سيلان الأنف» فى الشتاء

سيلان الأنف هي حالة يستمر فيها الأنف فى تصريف السوائل، وتحدث تلك الحالة بسبب احتقان والتهاب بطانة الممرات والجيوب الأنفية، وينتج في الغالب عن عدوى فيروسية تعرف بالزكام.

وقد تتسبب الحساسية أو الإنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية، في تورم البطانات الداخلية للأنف والجيوب الأنفية، حيث ينتج المخاط باستمرار عن طريق الغدد الموجودة في الأنف.

ويستخدم الأطباء مضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان وأحيانًا المضادات الحيوية لعلاج سيلان الأنف والأعراض المصاحبة الأخرى، إلا أنها جميعًا لها آثار جانبية غير مرغوب فيها.

ونرصد في السطور التالية بعض العلاجات المنزلية الآمنة والطبيعية لسيلان الأنف وفقًا لموقع "rapidhomeremedies".

الماء المالح

يعد شطف الأنف بالماء المالح أحد أكثر العلاجات المنزلية فعالية لسيلان الأنف، وينصح الأطباء باستخدام الماء المالح على شكل رذاذ محلول ملحي لمساعدة المخاط على الخروج بسهولة من الأنف، هذا العلاج آمن للأطفال والرضع أيضًا.

استنشاق البخار

هذا علاج تقليدي آخر لسيلان الأنف واحتقانه، فعندما تستنشق البخار، فإنه يساعد على تليين المخاط حتى تتمكن من تنظيف أنفك بسهولة والتخلص من الاحتقان.

وعلى الرغم من أن البخار المتصاعد من الماء الساخن يكون فعالًا أيضًا، إلا أنه عندما تجعله بخارًا عشبيًا عن طريق إضافة أعشاب مثل النعناع أو الزنجبيل أو الزيوت الأساسية مثل الأوكالبتوس والكافور والثيمول وزيت الصنوبر وما إلى ذلك ، فإنك تضمن راحة سريعة لفترة أطول.

زيت الخردل

يستخدم زيت الخردل الدافئ واللاذع كمزيل للبلغم، فهذا العلاج لديه خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات و للفطريات.



الزنجبيل

الزنجبيل من أفضل الأعشاب الطبيعية المضادة للالتهابات في عصرنا، كما أنه متوفر بسهولة في جميع البيوت، يحتوي الزنجبيل على العديد من مضادات الأكسدة إلى جانب الخصائص المضادة للفيروسات والبكتيريا، حيث يساعد على تليين البلغم ، كما أنه يخفف من آلام الجهاز التنفسي.

الثوم

الثوم معروف بخصائصه الممتازة المضادة للفيروسات والفطريات والبكتيريا، حيث إنه يعالج نزلات البرد والإنفلونزا والتهابات الجيوب الأنفية وليس فقط أعراضها المعروفة.

البصل

إذا كان أنفك يسيل بسبب التهاب الجيوب الأنفية أو عدوى الجيوب الأنفية التي تسببها بعض البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، فيمكن أن يساعد البصل في مساعدتك، حيث يحتوي البصل على الكبريت الذي له خصائص قوية مضادة للجراثيم.