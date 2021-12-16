102 مليون نسمة.. أين وصلت الزيادة السكانية في مصر؟

في كل المجتمعات تعد الزيادة السكانية أحد أهم معوقات التنمية الاقتصادية بالرغم من الحاجة الدائمة إلى الأيدي العاملة إلا أن زيادة السكان مع قلة الموارد يصبح الأمر أكثر صعوبة خاصة إذا كانت الزيادة بإعداد ونسب كبير ويتم حسابها بالثانية وليس بالساعة أو اليوم.

وفي مصر تحدثت الحكومة أكثر من مرة عن تلك الأزمة، وكيفية إعاقتها للتنمية الاقتصادية والمجتمعية، لاسيما أن الزيادة السكانية في مصر تسير بمعدل سريع للغاية ربما يفوق الموارد الخاصة بالتنمية وتحديدًا خلال العشر سنوات الماضية.

بالأمس، أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون و750 ألف نسمة بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 160 يومًا، حيث سجل عدد سكان مصر 102 مليون نسمة في 5 يوليو من العام الجاري.

أشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 102 مليون بالداخل في يوم 23 أغسطس الماضي أي خلال 50 يوم، ليصبح عدد سكان مصر 102 مليون و250 ألف نسمة، ثم ربع مليون نسمة ثاني في يوم 13 أكتوبر الماضي أي خلال 50 يوم ليبلغ عدد سكان مصر 102 مليون 500 ألف نسمة، ثم ربع مليون نسمة ثالث اليوم أي خلال 60 يوم.

وفي الإحصاء جاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.1 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.3 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.7 مليون نسمة، ثم الدقهلية 6.9 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.7 مليون نسمة، ثم المنيا 6.1 مليون نسمة، ثم القليوبية 6 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.5 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيرًا الغربية 5.3 مليون نسمة.

وذلك المعدل زاد بالفعل خلال آخر ١٠ سنوات في مصر، وترصد "الدستور" في التقرير التالي معدل الزيادة السكانية ونسبة المواليد والوفيات في كل عام على حدا.

البداية من العام 2010 حيث وصل فيه التعداد السكاني إلى 82 مليون نسمة، ومن هنا دخلت مصر حيز الزيادة السكانية المتسارعة، حيث في العام التالي وصلت التعداد السكاني إلى 84 مليون نسمة، أما في عام 2012 انخفضت عدد سكان مصر إلى 82.6 مليون نسمة.

واستمرت الزيادة في عام 2013 وصل عدد السكان إلى 84.6 مليون نسمة، وواصلت مصر الارتفاع في التعداد السكاني حتى عام 2014 حيث بلغ عدد السكان نحو 86.8 مليون نسمة، وفي عام 2015 بلغ عدد السكان إلى 88.9 مليون نسمة.

وتلاه عام 2016 وصل النمو السكاني في مصر إلى 91.6 مليون نسمة، وفي عام 2017 سجلت الزيادة السكانية 94.7 مليون نسمة، وفي عام 2018 أوشكت مصر على الوصول لـ100 مليون حيث أصبح تعداد السكان 98 مليون نسمة.

واقتربت مصر من الـ١٠٠ مليون في العام 2019 حيث وصل عدد سكان مصر 92 مليون نسمة، وفي عام 2020 قفز التعداد السكاني إلى 100 مليون نسمة، وفي آخر نفس العام وصل عدد السكان إلى 104.2 مليون نسمة.

وفي ذلك الوقت وتم الإعلان عن أن هناك 94 مليونًا و798 ألفًا و827 نسمة في الداخل، و9.4 مليون نسمة يعيشون خارجها، وفي 2021 أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء زيادة عدد سكان مصر إلى 101.5 مليون نسمة بزيادة قدرها 7.1 مليون نسمة.