خطوات اختيار وظيفة العمر لكسب المال وتحقيق الأمنيات

يسعى أغلب الناس حاليًا لامتلاك المال باعتباره الوسيلة الأهم لتحقيق الأمنيات والأحلام، لذا فإن اختيار المهنة التى تجلب لك مالًا كثيرًا قد يأتى متعارضًا مع المهنة التى تحبها وتفضلها.

وقال موقع «Potomac» إن العمل فى مهنة تحبها مرتبط بالشغف، لذا ستقبل على الأمر مشحونًا بدوافع أعلى وستؤدى الوظيفة بجهد أكبر وتشعر بالرضا عن ذاتك، كما أن النمو الوظيفى يكون محتملًا بشكل كبير عند العمل فى أشياء تحفزك، وستلاحظ أنك ستبدع فى عملك ولن تنتظر انتهاء مواعيد العمل لتذهب للمنزل بفارغ الصبر وكل هذه الأمور تجعلك منتجًا فى العمل بشكلٍ أكبر ولديك أسباب داخلية للاستمرار فيه.

وأثبتت الدراسات أن العمل فى بيئة عمل يفضلها الشخص يجعل صحته العقلية تتحسن ولكن على رغم كل هذه الميزات فإن الأمر مثل أى شىء آخر فى الحياة له إيجابيات وسلبيات، واختيار العمل فى بيئة تحبها قد لا يبدو متناغمًا مع متطلبات سوق العمل، وسينتهى بك المطاف فى عمل ذى دخل محدود لأنه غير مرغوب.

وعندما تطلب من الناس أن يتبعوا شغفهم فهذا الأمر يستلزم أن يكون لديهم شغف بالأساس، وليس الجميع محظوظين بما يكفى لأن يكون لديهم شغف ناهيك عن ذلك أن العواطف تتغير باستمرار وما قضيت سنوات طويلة فى مطاردته قد تعدل رأيك عنه بمنتهى البساطة عندما تتغير مشاعرك.

وكلما ارتفع راتبك الشهرى ارتفع مستوى الطمأنينة لديك، فليس لديك قلق بخصوص دفع فواتيرك والتزاماتك، ووفقًا للأبحاث فإن العمل فى وظيفة ذات دخل مرتفع يجلب للشخص مزيدًا من السعادة والصحة العقلية والجسدية، وهذا الأمر يبدو منطقيًا إلى حد كبير، فالارتياح المادى يجعلك تفعل ما يسعدك.

وعلى مستوى سوق العمل، سنلاحظ أن الوظائف ذات الدخول المرتفعة مطلوبة باستمرار، ولن يحدث تضييق على المجال، بل على العكس سيتوسع باستمرار ولكن تكمن سلبيات الأمر فى عدم تمكنك من متابعة حلمك وتحقيقه.

كما أن الوظائف ذات الأجر المرتفع تأتى مقترنة مع العمل لساعات طويلة وتحت ضغط أكبر يجعلك تشعر بالإرهاق فى نهاية اليوم.