محافظ سوهاج يفتتح المرحلة الثانية من «مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام»

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بحضور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، فعاليات المرحلة الثانية من الدورة التدريبية "مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام"، والتي نظمتها الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة للقيادات التنفيذية من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والقرى، ومديري إدارات التفتيش المالي والإداري، والمتابعة الميدانية، والتي تستمر على مدار يومي 15 و16 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

ورحب المحافظ بالمشاركين في الدورة، مؤكدًا أهمية تنظيم مثل هذه الدورات وفقًا للتوجه العام للدولة لمكافحة الفساد، لافتًا إلى أننا نبني دولة جديدة بالتوازي مع بناء المواطن المصري، مشيرًا إلى أن الفساد هو العدو الأول لتنمية الدول، ويجب أن يكون هناك تفاعل وتبادل للخبرات في مجال مكافحة الفساد، لافتًا إلى ضرورة التعرف على سبل وطرق كيفية الكشف عن الفساد، والحفاظ على المال العام ومقدرات الدولة.

من جانبه، قال مدير عام إدارة الموارد البشرية، إن الدورة التدريبية ستركز على محاور أساسية وهي "تعريف الفساد، ومظاهره، وأسباب انتشاره، والآثار المترتبة عليه"، مشيرًا إلى أن الدورة مستمرة على مدار يومين متتالين بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام.

ونظمت محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية لعدد (25) من أعضاء تحالف الأحزاب السياسية بسوهاج، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرى مركز المنشاه بحضور علي قاعود، رئيس التحالف وعدد من الأعضاء، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "من حقك تعرف" التي أطلقها اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

وتضمنت الجولة قيام أعضاء التحالف بزيارة لعدد من المشروعات بنطاق مجلس قروي "أولاد حمزة"، حيث تفقدوا أعمال تطوير مركز شباب الأحايوة غرب، وأعمال شبكة الانحدار لمشروع صرف صحى النويرات، وأعمال إنشاء نقطة اسعاف العسيرات، وأعمال إنشاء الوحدة الصحية، ومركز تنمية الاسرة بنجع الطوخ.

وشملت جولة أعضاء التحالف كذلك تفقد أعمال الصيانة الجارية بمدرسة بنت الشاطئ للتعليم الاساسي، وأعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين، ومجمع الخدمات الزراعية بالعسيرات.