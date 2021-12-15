تحرير 4985 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 4985 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1520 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 121 مخالفات السير بدون تراخيص، و 16 مخالفة عن الدراجات النارية، و12 مخالفة موقف عشوائى، و28 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.