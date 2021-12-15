الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1365 قضية تموينية متنوعة بمضبوطات تصل لـ99 طنا

حملات تموينية
حملات تموينية

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام.

واستهدفت الحملات ضبط جرائم «الغش التجارى والصناعى، السلع مجهولة المصدر، الإستيلاء على المال العام ، المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى، المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة».

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1365 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط «222 قضية مخابز ودقيق» بمضبوطات بلغت 99,500 طن ،4775 بطاقة ورغيف.

وضبط 37 قضية غش غذائى بمضبوطات بلغت 74,944 طن، 28567 عبوة ، 115200 قطعة، وضبط 15 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت 14,533 طن.

وضبط 29 قضية غش غير غذائى بمضبوطات بلغت 5,395 طن ، 10033 عبوة، 195461 قطعة ، 4500 لتر، 78300 متر ، وضبط 26 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت 1632 لتر، 23000 إسطوانة.

الحملات جرائم الغش التجاري شرطة التموين قطاع الأمن العام وزارة الداخلية السلع مجهولة المصدر الاستيلاء على المال العام

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محو ثقافة العداء للسياحة

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