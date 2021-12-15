الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يشيد بجهود «الداخلية» لحماية البلاد من المخططات الإجرامية

النائب أحمد عبد السلام
النائب أحمد عبد السلام قورة

أشاد النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، بما تبذله وزارة الداخلية من جهود في حماية البلاد من المخططات الإجرامية التي تضطلع الكيانات المعادية بالترويج لها والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته.

وثمَّن " قورة" في بيانٍ أصدره اليوم، الجهود الأمنية في كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المُفبركة، وسرعة القبض على المتورطين، الذين عكفوا على ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة، بهدف إثارة البلبلة في أوساط المصريين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام، مؤكدًا أن جهود وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار تحظى بتأييد كبير وواسع النطاق من الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.

وأكد النائب أحمد عبدالسلام قورة، دعمه لكافة الجهود المبذولة من أجهزة الدولة، للحفاظ على مؤسساتها واستقرارها، مشددًا على وقوفه كحائط صد وبذل كل الجهد لرد حرب الشائعات والأخبار المغلوطة، التي تهدد أمن البلاد.

النائب أحمد عبد السلام قورة لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن حماة الوطن المخططات الإجرامية

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